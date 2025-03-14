Банкир Вячеслав Платон задержан в Великобритании

Владелец Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон, обвиняемый в отмывании денег и мошенничестве, задержан в Великобритании. Его экстрадируют в Молдавию по запросу Генпрокуратуры республики, сообщает ТАСС.

В России 52-летнего банкира обвиняют в выводе денежных средств и махинациях. Летом 2023 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Вячеслава Платона к 20 годам за вывод за границу 126 млрд руб. Позже в отношении Платона было открыто новое уголовное дело о выводе 48 млрд рублей. По версии следствия с 2013 по 2014 год Платон координировал вывод средств клиентов из России под видом валютных операций с десятками российских банков.