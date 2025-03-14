Финский суд вынес приговор россиянину Тордену

Финский суд приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях на Украине в 2014 году.

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Об этом сообщила его адвокат Наталия Мальгина, передает РИА Новости.

«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — рассказала она.

В декабре прошлого года сообщалось, что обвинение в Финляндии просит приговорить гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления, совершенные им на Украине в 2014 году.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины. В Финляндии ему может грозить пожизненное заключение.

В январе в дипмиссии России в Финляндии заявили, что рассчитывают на оправдательный приговор Тордену.