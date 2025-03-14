Финский суд вынес приговор россиянину Тордену

Окружной суд Хельсинки признал россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) виновным в совершении военных преступлений на Украине и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом заявила его адвокат Наталья Мальгина, пишет ТАСС.

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«Приговор - пожизненное [заключение], сняли только одно обвинение», - пояснила представитель защиты.

Торден был задержан в Финляндии в августе 2023 года. Силовики считают его одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы (ДШРГ) «Русич», которая принимала участие в конфликте на Донбассе в 2014-2015 годах. В декабре того же года Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Петровского по запросу Украины и постановил освободить его.

Однако сразу же после освобождения из тюрьмы он был задержан пограничной охраной Финляндии — как сообщали СМИ, центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена. Судебный процесс начался 5 декабря 2024 года. Прокурор запрашивал для россиянина пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных им на Украине.

Защита настаивала, что Торден стал объектом политического преследования, а показания украинских свидетелей были искажены.