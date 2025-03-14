После стрельбы у детсада в ТиНАО возбуждено дело о хулиганстве

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в связи со стрельбой рядом с частным детским садом в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел около частного детсада на улице Липовый парк. Между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из травматического оружия в мужчину, сопровождавшего его бывшую жену.

Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры ТиНАО, сказано в сообщении.

Стрельба произошла 14 марта в Коммунарке. Прокуратура Москвы сообщала, что в результате инцидента пострадал один человек. Причиной мог стать конфликт между бывшими супругами и знакомым.

Оба участника конфликта со стрельбой возле частного детского сада в ТиНАО доставлены в отдел полиции. Пострадавших среди воспитанников и персонала учреждения нет, уточнила представитель МВД РФ Ирина Волк.