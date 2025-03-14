Российский журналист покончил с собой в туалете джазового клуба

В Новосибирске внезапно ушел из жизни журналист Юрий Фомиченко, сооснователь сибирского рок-н-ролльного сообщества «Машбюро», пишет Sib.fm. Ему был 51 год.

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Трагедия произошла вечером 13 марта в бизнес-центре, где расположен джазовый клуб. По предварительным данным, администратор обратилась к охраннику из-за долгого нахождения посетителя в туалете. Вскрыв дверь, они обнаружили мужчину без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть.

Фомиченко был завсегдатаем клуба. Очевидцы утверждают, что в тот вечер он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Незадолго до смерти журналист опубликовал в соцсетях стихотворение, которое многие расценили как предсмертное.