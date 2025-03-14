Жителя Керчи задержали по подозрению в госизмене

Жителя Керчи задержали по подозрению в государственной измене — он собирал сведения о военных и инфраструктуре Крыма. Информацию об этом сообщило УФСБ по Крыму и Севастополю.

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Подозреваемый лично связался с работником ГУР МО Украины.

В рамках задания куратора он собрал и передал данные о состоянии объектов критической инфраструктуры региона.

Противнику же информация была необходима для осуществления ракетных атак.

Задержанный успел передать украинским спецслужбам сведения о Феодосийской нефтебазе, военном аэродроме, Крымском мосту и о многих других объектах.

— Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, – говорится в сообщении.

Задержанный арестован, ведется следствие, передает РИА Новости.

Недавно сотрудники ФСБ России предотвратили серию покушений на участников специальной военной операции (СВО) и государственных служащих, которым спецслужбы Киева хотели прислать бомбы по почте.