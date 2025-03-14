ГП выявила многомиллионное хищение в Институте оценки качества образования

Генпрокуратура выявила хищение более 100 миллионов рублей в Институте оценки качества образования, подведомственном Рособрнадзору. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе проверки выяснилось, что в 2021–2022 годах Рособрнадзор заключил госконтракты на сумму свыше 140 миллионов рублей для изучения качества подготовки учащихся.

Должностные лица института привлекли подконтрольные организации и подписали с ними фиктивные договоры. В результате этих действий были похищены крупные денежные средства.

Правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливая всех причастных к преступлению, передает «Лента.ру».

Ранее суд приговорил проректора по науке РАНХиГС Сергея Синельникова-Мурылева к 4,5 года колонии условно. Он обвиняется в растрате средств, выделенных на научные работы сотрудникам РАНХиГС по заказам органов власти.

Задержали мужчину в апреле 2023 года. Дома, на даче и на работе у него проходили обыски. Ему вменяли хищение миллиона рублей.