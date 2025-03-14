Взрыв произошел в многоэтажке в Москве

Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме, который находится в районе Дорогомилово на западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Как отметили журналисты, здание расположено на Резервном проезде.

"Причина [взрыва] уточняется", — говорится в тексте.

Материал дополнен кадрами с места происшествия, куда уже прибыли сотрудники экстренных служб. На них видно, что в результате взрыва крыша дома получила повреждения. Одна из местных жительниц рассказала "Газете.Ru", что взрыв произошел примерно в 6:20 мск. По словам женщины, в это время она услышала характерный громкий звук.