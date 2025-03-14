Пассажирский самолет загорелся в аэропорту Денвера

В аэропорту города Денвер, расположенного в штате Колорадо, загорелся самолет авиакомпании American Airlines. Об этом сообщает телеканал Fox News. По его данным, пассажиров эвакуировали по крылу лайнера. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало.

9 марта небольшой самолет разбился в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. Инцидент произошел около 15:20 по местному времени (22:20 по московскому). Воздушное судно упало на парковку, в результате чего загорелись несколько автомобилей. 1 марта грузовой самолет компании FedEx совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси) вскоре после вылета.

Причиной экстренной посадки стало возгорание двигателя, вызванное столкновением с птицей. Инцидент, сопровождавшийся, по свидетельствам очевидцев, громким звуком, произошел около 8:07 утра по местному времени (16:07 мск).