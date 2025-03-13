Житель Омска получил кредит на 232 миллиона рублей по поддельным документам

Житель Омска получил по поддельным документам кредит на 232 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, кредит был взят в АО «Россельхозбанке» в период с августа по сентябрь 2021 года.

«Фактический руководитель коммерческой организации, используя поддельные документы, подтверждающие финансовую состоятельность своей фирмы, незаконно получил в банке кредит на сумму 232 миллиона рублей. При этом реального намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства у него не было», — говорится в тексте.

В результате действий мужчины государству был причинен ущерб на сумму более 279 миллионов рублей. После возбуждения дела житель Омска скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали в Калининграде. Свою вину он не признает.

Суд отправил мужчину под домашний арест, ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.