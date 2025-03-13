Таксист-мигрант сел в тюрьму на 10 лет за изнасилование школьницы

Таксис-мигрант был признан виновным в изнасиловании школьницы в городе Кстов, Нижегородская область. Он отправится в тюрьму на 10 лет.

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Преступление произошло полтора года назад. Тогда мужчина изнасиловал 16-летнюю официантку в местом кафе в лесополосе. После надругательства он отвез девушку домой и приказал ожидать следующих жертв. В случае, если девушка расскажет о случившемся, он угрожал продать ее в рабство.

Ждать следующей встречи школьница не стала и рассказала обо всем своим старшим сестрам. По итогу преступник был пойман в Подмосковье — теперь он отправится в колонию строгого режима, сообщает Telegram-канал Ni Mish.

В Тюменской области суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в надругательстве над двумя 15-летними девочками в поезде.