В Новосибирской области произошло землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы, его данные передает NGS.RU.

Уточняется, что землетрясение произошло недалеко от деревни Мальчихи. Магнитуда составила 3,9, интенсивность подземных толчков в эпицентре достигала 5 баллов.

Накануне землетрясение магнитудой 4,3 произошло под Армавиром в Краснодарском крае.

8 марта в районе армянского города Спитак после землетрясения произошли 45 афтершоков. Сотрудники экстренных служб Армении получили информацию о повреждении объектов в двух городах страны — Артик и Гюмри. В первом населенном пункте с пятого этажа одного из зданий упали два камня, во втором — от аварийного здания отвалился кусок облицовки площадью два квадратных метра.