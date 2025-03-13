Мужчина скончался после посещения стоматолога в Уфе

В Уфе после посещения стоматолога умер 38-летний мужчина. О произошедшем «Горобзору» сообщила его супруга.

По ее словам, в стоматологическую поликлинику, чтобы вылечить зуб, ее муж отправился 3 февраля. Через несколько дней у него начала опухать десна. Затем ситуация ухудшилась: у мужчины поднялась температура, опухла челюсть, а во рту и на теле появились большие язвы. Пришедший по вызову 19 февраля дежурный терапевт предложил сделать мужчине укол от аллергии или от температуры, он выбрал второе, потому что именно это беспокоило его больше всего. В тот же день женщина отвезла супруга в стоматологическую клинику, где ему лечили зуб. Там ему поставили диагноз «герпес» и назначили лечение, но оно ему не помогало — у него продолжала держаться температура, опухла челюсть и лимфоузлы.

В результате 22 февраля женщина решила вызвать скорую, которая отказала в госпитализации, порекомендовав обратиться в дежурную стоматологию. Там предположили, что у ее супруга стоматит и отправили в стоматологию по месту жительства, где вынесли тот же вердикт.

«В это время муж уже очень плохо ходил, потел сильно, и снова высокая температура поднялась. Ему назначили антигистаминный и антимикробный препараты. Его проводили до смотрового кабинета кожно-венерологического диспансера, и ушли. В диспансере нам отказали в помощи, сказали не примут с температурой», — рассказала она.

В поликлинике же у мужчины заподозрили коронавирус, отправив в ковидный госпиталь, однако позже диагноз не подтвердился и его отправили домой. Анализ крови показал очень высокий уровень лейкоцитов, но его не стали везти в больницу, сделав ЭКГ, после которого его осмотрел хирург и только тогда направили в ГКБ №21. В больнице мужчина потерял сознание, лейкоциты выросли еще больше.

«Мой муж медленно умирал без помощи. Притом врачи больницы №21 говорили, что лечить вашего мужа не будем, не наш профиль. На мои мольбы об оказании хоть какой-то помощи или отправке мужа в ГКБ №13 был ответ, что все на согласовании у главврача. Целых три часа мой муж лежал в приемном отделении больницы и просто умирал на глазах врачей, после чего нас вообще выставили в общий коридор дожидаться скорую. В больнице муж был без помощи и ждал скорую для отправки в другое учреждение!» — поделилась женщина.

В результате у мужчины начались предсмертные конвульсии и его жене пришлось самой довезти его до реанимации. Он скончался в 15:15 по местному времени 27 февраля, но о смерти его супруге никто не сообщил, она узнала об этом, когда сама дозвонилась до приемного покоя больницы.

По факту произошедшего следственный отдел по Октябрьскому району Уфы СУ СК РФ по Республике Башкортостан организовал процессуальную проверку. Тело мужчины отправлено на патологоанатомическое исследование.

У скончавшегося осталась жена и трое детей.