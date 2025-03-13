Гоша Крокодил не признал вину в массовом убийстве в 1994 году

Подозреваемый в массовом убийстве в 1994 году Игорь Батенев, более известный под псевдонимом Гоша Крокодил, не признал свою вину в расстреле восьми человек в московской сауне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слушания в Дорогомиловском суде.

Как сообщил корреспондент из зала суда, Батенев не признал своей вины в причастности к массовому убийству. Кроме того, он также заявил, что не знает, кто может являться заказчиком преступления.

«Мне не известно кто мог совершить преступление в сауне», — добавил он.

Помимо этого, Батенев также объяснил, с чем связано его прозвище «Гоша Крокодил». Как объяснил подозреваемый, так его стали называть еще в школьные годы — по словам Батенева, это случилось после того, как ему купили зеленую куртку.

Следующее заседание по делу о массовом убийстве назначено на 18 марта. Напомним, что преступление произошло 30 апреля 1994 года в одной из столичных саун. В день массового убийства в ней отдыхали несколько человек, которых связывают с нелегальным бизнесом по обналичиванию денег. Как считает следствие, их конкуренты наняли группу киллеров, которые вошли в здание сауны и расстреляли отдыхающих. В итоге было убито шесть мужчин, а также ранены две женщины — позже одна из них скончалась в больнице. Кроме того, был убит один из свидетелей.

По версии следователей, Батенев является одним из исполнителей преступления. При этом, сам он свою вину отрицает. 16 апреля 2024 года Дорогомиловский суд Москвы оправдал Батенева, но прокуратура подала апелляцию. Рассмотрение уголовного дела возобновилось в марте 2025 года.