В Коми мать год истязала дочь

Жительница Ижемского района Коми предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетней дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

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По данным следствия, 28-летняя обвиняемая с января по ноябрь 2024 года издевалась над малолетней дочерью. Пьяная женщина избивала ребенка и не заботилась о нем. О происходящем в семье в правоохранительные органы сообщила приятельница женщины.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемая не признала своей вины. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, женщине может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае отец, истязавший маленькую дочь, ответит в суде за покушение на ее жизнь. Об этом сообщает прокуратура региона. Мужчина остался один дома со своей 10-месячной дочерью. Девочка заплакала, отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался ее успокоить. Он несколько раз ронял ее на пол, придавливая своим телом, обжег горящей сигаретой шею, спину и палец правой кисти девочки, хватал ее руками за лицо и с силой ударил головой о пол. Девочку с тяжелыми травмами спасли медики.