Вторгшийся в Курскую область экс-охранник Саакашвили получил срок

Российский суд заочно приговорил гражданина Грузии Михаила Батурина* к 25 годам лишения свободы по делу о вторжении в Курскую область, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Источник РИА Новости заявил, что Батурин* - бывший телохранитель экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

2-й Западный окружной военный суд РФ признал 45-летнего Батурина* виновным по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего тяжкие последствия, группой лиц по предварительному сговору) и части 3 статьи 359 УК РФ (наемничество).

Суд установил, что в феврале 2022 года Батурин* добровольно вступил в наемническое подразделение, чтобы участвовать в боевых действиях против России. В августе 2024-го он вторгся на территорию Курской области, участвовал в нападениях на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и силовиков, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также запугивал мирных жителей.

О деле против экс-охранника Саакашвили стало известно осенью 2024 года. Батурина* объявили в международный розыск и заочно арестовали. В марте 2025-го суд назначил ему 25 лет лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части срока - в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил конфисковать у Батурина* сумму, эквивалентную более чем 2,6 миллиона рублей, которую он получил как наемник.

* внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ.