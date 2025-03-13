Ужа поймали в квартире на юге Москвы

Ужа поймали в квартире на улице Мусы Джалиля на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

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Ранее СМИ писали, что женщина обнаружила в туалете своей квартиры змею.

Бурмистров рассказал, что специалисты, прибывшие в квартиру для отлова животного, удостоверились в том, что змея абсолютно здорова. Ее жизни ничего не угрожает, и в ближайшее время ужа отпустят на природную территорию.

Между тем спасатели отловили королевскую змею, которая проникла в шкаф с одеждой в квартире жилого дома на улице Лескова на северо-востоке столицы. Ее поместили в специальный контейнер, после чего планировалось отдать змею в департамент природопользования и охраны окружающей среды.