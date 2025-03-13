В Москве мужчина зарезал 28-летнюю жену в лифте жилого дома за измену

В Москве 31-летний мужчина ударил 28-летнюю жену ножом в лифте жилого дома. Женщина скончалась, а перед смертью успела назвать причину такого поступка супруга.

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Подробности сообщает РЕН ТВ.

Преступление произошло на Норильской улице. Женщину нашли в лифте с ножевым ранением сердца.

«Она умерла в больнице от полученных ран, но успела сказать, что ее ударил ножом муж за то, что она ему изменила», - сообщил изданию источник.

У погибшей нашли многочисленные ранения грудной клетки. Известно также, что супруги – иностранцы.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. На момент публикации мужчина не был задержан.

Ранее похожий случай произошел в Подмосковье. 36-летний мужчина-иностранец напал на жену у магазина и зарезал из ревности.