Появились подробности попытки атаки ВСУ на московский регион

Беспилотники, которые пытались атаковать Московский регион, были кустарной сборки. Подробности о попытке атаки привел Telegram-канал Shot.

По его информации, специалисты при первичном осмотре обломков пришли к выводу, что летательные аппараты были собраны из нескольких частей других беспилотников.

Утром в пятницу, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону столицы. Подробностей о ситуации не привел, но добавил, что на месте работают сотрудники оперативных служб.

Впоследствии стало известно, что в московском регионе три автомобиля и частный дом оказались повреждены при атаке беспилотника. Хозяева дома не пострадали — они смогли самостоятельно выбраться из дома после происшествия и вызвали на место спасателей.