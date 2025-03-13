В Находке тренера подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

В Находке арестовали 29-летнего мужчину по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

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По версии следствия, инцидент произошел 8 марта 2025 года в квартире на улице Малиновского. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственный половой акт с 17-летней девушкой.

Решением суда мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу на два месяца.

«По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — уточнили в ведомстве.

По информации местной журналистки Анны Шариповой, местные жители написали письмо в защиту мужчины, который работает тренером по рукопашному бою. Автор письма утверждает, что девушка «по своей воле пришла в компанию и находилась в ней в хорошем настроении», после чего ее проводили домой на такси. Также автор письма упомянул, что в полицию потерпевшая обратилась якобы только 10 марта, а до этого ее семья «вымогала у мужчины огромную сумму денег».