Возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировано

Возгорание на кровле здания теплоцентрали (ТЭЦ) №16 на северо-западе столицы ликвидировано, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба ПАО «Мосэнерго».

«На ТЭЦ №16 ликвидировано возгорание на кровле здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие не повлияло на работу электростанции.

«Энергоснабжение потребителей не нарушено, ТЭЦ №16 несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком», – добавили в пресс-службе.

Ранее Агентство «Москва» сообщало о возгорании на ТЭЦ-16 на ул. 3-я Хорошевская. Пожару был присвоен второй ранг сложности.