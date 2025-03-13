Избивавшего троих несовершеннолетних пасынков россиянина арестовали

В Красноярском крае арестовали мужчину, избивавшего троих малолетних пасынков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

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Возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание двух и более несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в материальной и иной зависимости») УК РФ.

По данным следствия, в период с декабря 2023 года по март 2025 года 31-летний мужчина в квартире в Енисейске на улице Горького регулярно избивал малолетних пасынков в возрасте семи, девяти и десяти лет. Для этого он использовал металлический ключ, ремень, портфель и рукоятку ножа. За любое непослушание он причинял им психические страдания и физическую боль.

В феврале 2025 года он убрал из комнаты всю мебель и запер в ней малолетних на несколько часов. О систематических истязаниях мальчики рассказали школьному учителю. Детей изъяли из семьи и поместили в центр семьи. Им оказывается необходимая психологическая помощь. В семье есть еще две малолетние девочки, они остались с матерью.

Мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.