ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в Ставрополе по указанию с Украины

Сотрудники ФСБ задержали четверых сторонников террористических организаций, которые готовили теракт в Ставрополе на День защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Задержанные, являющиеся жителями Ставрополя, дали присягу представителям запрещенной в России украинской террористической организации. По их указанию россияне планировали подрыв во время празднования Дня защитника Отечества 23 февраля.

В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили тайники, в которых подозреваемые хранили самодельные взрывные устройства и детонаторы. Также бомбы изъяты по местам их проживания.

Возбуждено уголовное дело по факту подготовки к совершению теракта.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на участников СВО и госслужащих. Пять посылок с бомбами, закамуфлированных под подарочные парфюмы, обнаружили при досмотре почтовых отправлений в аэропорту Челябинска.