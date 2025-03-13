В российском регионе возбудили дело против авиадебошира

В Якутии возбудили дело о хулиганстве на борту пассажирского самолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в январе 2025 года один из пассажиров самолета, следовавшего по маршруту Новосибирск — Якутск, нецензурно оскорблял других пассажиров, вел себя агрессивно и на замечания бортпроводников не реагировал, мешая их работе. Дебошир был пьян.

Возбуждено дело по части 1 статьи 213 («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте») УК РФ.

Ранее стало известно, что россиянин в состоянии алкогольного опьянения ударил по лицу бортпроводника, обругал попутчиков и попал на видео.