Возгорание на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в столичном районе Хорошево-Мневники не влияет на работу станции, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице.

«Поступило сообщение о пожаре на ул. 3-я Хорошевская, д. 14. Происходит загорание на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Происшествие на работу станции не влияет», – сказали в ведомстве.

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте инцидента.

Осведомленный источник уточнил Агентству «Москва» площадь возгорания. «Происходит возгорание утеплителя на кровле здания на площади около 100 кв. м», – сказал он.

Ранее источник сообщил Агентству «Москва» о пожаре на ТЭЦ-16 на ул. 3-я Хорошевская.