Мужчина зарезал оппонента в ходе конфликта в гостинице в Москве

Конфликт между двумя мужчинами произошел в гостинице на ул. Дубининская, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«В гостинице на ул. Дубининская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Мужчина 1956 года рождения скончался на месте. Злоумышленник скрылся», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работу правоохранительных органов координирует Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова. Принятие по факту произошедшего процессуального решения о возбуждении уголовного дела, установление местонахождения подозреваемого и его привлечение к уголовной ответственности за убийство на контроле в прокуратуре.