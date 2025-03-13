Стала известна площадь пожара в ТЭЦ на западе Москвы

Площадь пожара теплоэлектроцентрали на 3-й Хорошевской улице на западе Москвы составляет 300 квадратных метров, загорелась кровля здания. Об этом в четверг, 13 марта, сообщили в соцсети.

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— Пожарные не могут начать тушить ТЭЦ-16 — их не пускают на режимный объект. Спасатели ждут разрешения попасть на территорию. Площадь возгорания — 300 квадратов, — пишет Telegram-канал Mash.

Сообщения о пожаре в ТЭЦ появились утром 13 марта. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб. Официальных комментариев на тему пожара представители ГУ МЧС России по Москве на момент публикации материала не давали.