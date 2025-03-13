ФСБ обнаружила в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки
В подарочных парфюмерных наборах с бомбами от спецслужб Украны для участников специальной военной операции (СВО) были георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
К коробкам были прикреплены георгиевские ленточки и открытки с поздравлением с Днем защитника Отечества.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на участников СВО и госслужащих.
Пять посылок с бомбами, закамуфлированных под подарочные парфюмы, обнаружили при досмотре почтовых отправлений в аэропорту Челябинска.
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