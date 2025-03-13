ТЭЦ вспыхнула на западе Москвы

В Москве на 3-ей Хорошевской улице загорелась теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечается, на место едут оперативные службы. В настоящее время неясно, что стало причиной возгорания. Как стало известно каналу, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.

«Возгорание, предварительно, началось под крышей здания», — говорится в публикации.

На обнародованных кадрах видно, как в небо поднимается густой столб дыма. Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на МЧС пишет, что пожар начался на кровле неэксплуатиремого административного здания. В ведомстве уточнили, что пожар на работу станции не влияет.

Ранее пожар произошел в районе Павелецкого вокзала в Москве. На кадрах было видно, что из здания валил черный дым — как из окон нижних этажей, так и из-под крыши. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, возгорание произошло в строении на Жуковом проезде. Один человек пострадал.