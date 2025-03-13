На востоке Петербурга перекрыли движение по улице из-за прорыва трубы

Движение по улице Лопатина на востоке Санкт-Петербурга перекрыли из-за прорыва трубы холодного водоснабжения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СПб ГУП "Водоканал".

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"По адресу: ул. Подвойского, д. 47, специалистами предприятия выявлено технологическое нарушение на железобетонном водоводе диаметром 1 200 мм. <…> Обращаем внимание автомобилистов, что в связи с проведением работ временно перекрыто движение по улице Лопатина (на участке от ул. Коллонтай до ул. Подвойского)", - отметили в пресс-службе.

В "Водоканале" уточнили, что из-за технологического нарушения у некоторых абонентов, проживающих в квартале, ограниченном проспектом Солидарности, улицей Подвойского и улицей Коллонтай, а также у абонентов ЖК "Новый Оккервиль" города Кудрово может наблюдаться пониженное давление холодной воды. Сейчас бригады предприятия занимаются откачкой воды, после чего приступят к локализации вытекания. Для ликвидации нарушения задействовано 10 аварийных бригад и 20 единиц спецтехники.