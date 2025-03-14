Бывший заместитель губернатора Брянской области задержан за взятку

Брянские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области, курировавшего строительство и капитальный ремонт.

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Преступления выявлены в ходе совместной работы оперативных сотрудников региональных управления ФСБ и МВД России. Бывший замгубернатора Сергей Тимошенко подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В деле, кроме того, есть другие подозреваемые - в даче взятки и в посредничестве во взяточничестве.

Как рассказали в брянском управлении Следственного комитета, чиновник в 2019-2021 годах курировал строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам. В это время, по версии следствия, он получил взятки от предпринимателей, которые строили спортивно-оздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском районах Брянска, а также осуществляли капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Гагарина в городе Фокино Брянской области.

Лично и через посредников мужчина получил более четырех миллионов рублей. Взятки ему давали за общее покровительство при выполнении указанных контрактов, беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ, их своевременную оплату, а также содействие в заключении новых контрактов.

Бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется к следователю. В ближайшее время он и другие соучастники преступления будут допрошены, а затем им предъявят обвинение.