Бывшего начальника УМВД российского города заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело о взятках и мошенничестве возбуждено в отношении бывшего начальника УМВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области, пишет ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили о задержании Шпака по подозрению в мошенничестве