Бывшего начальника УМВД российского города заподозрили в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили в мошенничестве бывшего начальника управления МВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Силовик задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям получение взятки и мошенничество. Вместе с ним под следствием оказался оперуполномоченный отдела полиции, которому также вменили неправомерный оборот средств платежей.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками управления собственной безопасности МВД и управления ФСБ по Ростовской области.