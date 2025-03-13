В Красноярском крае отчим больше года истязал троих пасынков

Жителя Енисейска подозревают в издевательствах над тремя детьми, отчим жестоко избивал мальчиков и запирал их в пустой комнате. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, с декабря 2023 года по март 2025-го 31-летний мужчина издевался над детьми сожительницы. Обвиняемый систематически избивал мальчиков, самому младшему из которых 7 лет.

Мужчина запирал детей в комнате, предварительно убрав из нее всю мебель, и оставлял в ней пасынков на несколько часов. О происходящем в семье стало известно, когда братья пожаловались школьным учителям. В отношении отчима возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Дети из семьи изъяты и переданы в социальное учреждение.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае отец, истязавший маленькую дочь, ответит в суде за покушение на ее жизнь. Об этом сообщает прокуратура региона. Мужчина остался один дома со своей 10-месячной дочерью. Девочка заплакала, отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался ее успокоить. Он несколько раз ронял ее на пол, придавливая своим телом, обжег горящей сигаретой шею, спину и палец правой кисти девочки, хватал ее руками за лицо и с силой ударил головой о пол. Девочку с тяжелыми травмами спасли медики.