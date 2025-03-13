Труп мужчины нашли в реке Сетунь в Москве

Тело мужчины с разбитой головой нашли в реке Сетунь под Новорублевским мостом в Москве. Об этом в четверг, 13 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Труп мужчины достали из реки Сетунь под Новорублевским мостом в Москве. У погибшего разбита голова — возможно, это последствия падения с высоты, — передает слова собеседника 360.ru.

Других подробностей по факту произошедшего не приводится. Официальных комментариев по поводу произошедшего от сотрудников силовых структур на момент публикации материала не появлялось.

Ранее тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Бутовском лесопарке в Новой Москве. Сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку.