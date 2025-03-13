Сотрудники МВД России пресекли деятельность аферистов, которые использовали информационно-коммуникационные технологии

«Сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресечена противоправная деятельность организованной группы. Ее участники специализировались на получении банковских кредитов по поддельным документам, а затем выводили денежные средства на подконтрольные счета с целью последующего обналичивания через банкоматы.По имеющимся данным, сообщники, используя поддельные паспорта реально существующих индивидуальных предпринимателей и директоров коммерческих организаций, открывали расчетные счета в различных кредитно-финансовых организациях. Затем они подавали онлайн-заявки на получение кредитов. Кроме того, ими осуществлялись переводы денежных средств, полученных от потерпевших в результате совершения мошеннических действий. В мае 2024 года житель Москвы после телефонного разговора с аферистами перечислил на их счета 2 160 000 рублей. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.Спустя месяц сотрудники УБК МВД России по подозрению в совершении указанного преступления задержали одного из участников организованной группы. Житель Челябинской области признался в содеянном. В ходе обыска в его квартире изъяты мобильные телефоны, поддельные паспорта, а также носители компьютерной информации, имеющие доказательственное значение. Как выяснилось, фигурант подыскивал граждан, которые за вознаграждение готовы были представляться чужими именами и открывать в банках счета по поддельным документам. Он давал сообщникам указания посредством одного из мессенджеров, а также оплачивал их криминальные услуги. В дальнейшем оперативники в Челябинской области и в Приморском крае задержали еще троих соучастников. Один из них – ранее неоднократно судимый предполагаемый организатор противоправной деятельности. Двое других под видом директоров предприятий открывали счета и оформляли кредиты по поддельным документам.В настоящее время возбуждено 28 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео