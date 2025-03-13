Убивавшего школьниц маньяка из 90-х задержали на Алтае

В Кузбассе отправлен под стражу подозреваемый в изнасиловании и жестоком убийстве двух школьниц. Преступление было совершено еще в 90-е годы, предполагаемый убийца долгое время скрывался на Алтае, женившись и взяв фамилию супруги.

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Как рассказали в Следкоме, резонансное преступление было совершено в Салаире, в 1995 году в песчаном карьере нашли тело первой убитой 14-летней девочки, спустя два года в отвале породы золоторудника обнаружили еще одну погибшую школьницу с признаками насильственной смерти.

По заключению медэкспертов, девочки были задушены, перед этим они подверглись сексуальному насилию. Личность подозреваемого долгое время не удалось установить, слишком хорошо он замел следы. Однако позднее у следователей появились инструменты молекулярно-генетической экспертизы, с ее помощью в 2025 году удалось составить генетический профиль преступника, пробить его по федеральной базе и выйти наконец на потенциального душителя.

Скрывавшийся почти 30 лет под фамилией жены в Алтайском крае подозреваемый был задержан и доставлен в Кузбасс. Как выяснилось, за его плечами уже есть тяжкое преступление. В СКР отметили, что фигурант уголовного дела сотрудничает со следствием, признался в преступлении. Мужчина арестован, ему вменяют статью Уголовного кодекса РСФСР об убийстве двух и более лиц, сопряженным с изнасилованием. В редакции УК РСФСР 1960 года максимальной санкцией по этой статье была смертная казнь.