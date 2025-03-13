Завербованный Украиной россиянин рассказал об обещанном ему вознаграждении

Завербованный украинскими спецслужбами россиянин, которого задержала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, признал, что за денежное вознаграждение должен был собрать для Киева информацию о военных с авиабазы в Энгельсе и сотрудниках завода в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, предоставленную ведомством.

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По словам задержанного, в интернете он познакомился с неким Антоном, который, как оказалось, проживает в Украине.

«Он дал мне задание распознать машины и [место] проживания личностей в Екатеринбурге на военном заводе за денежное вознаграждение. Далее я отправился в Энгельс, чтобы также распознать машины и проживание по двум адресам и одному дому за денежное вознаграждение также», — рассказал мужчина.

Задержанный уточнил, что его попросили принять «пять тайников» в Челябинске с духами и отправить их по почте, однако внутри оказалось взрывчатое вещество. Он также упомянул, что ему обещали $6 тысяч, но так и не выплатили. Кроме того, он добавил, что, согласно заданию, посылки нужно было отправить в Энгельс, Люберцы и Воронеж.

13 марта стало известно, что ФСБ пресекла серию терактов украинских спецслужб в отношении российских военных и госслужащих.