Завербованный Украиной россиянин рассказал об обещанном ему вознаграждении

Газета.Ru

Завербованный украинскими спецслужбами россиянин, которого задержала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, признал, что за денежное вознаграждение должен был собрать для Киева информацию о военных с авиабазы в Энгельсе и сотрудниках завода в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, предоставленную ведомством.

Завербованный Украиной россиянин рассказал об обещанном ему вознаграждении
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По словам задержанного, в интернете он познакомился с неким Антоном, который, как оказалось, проживает в Украине.

«Он дал мне задание распознать машины и [место] проживания личностей в Екатеринбурге на военном заводе за денежное вознаграждение. Далее я отправился в Энгельс, чтобы также распознать машины и проживание по двум адресам и одному дому за денежное вознаграждение также», — рассказал мужчина.

Задержанный уточнил, что его попросили принять «пять тайников» в Челябинске с духами и отправить их по почте, однако внутри оказалось взрывчатое вещество. Он также упомянул, что ему обещали $6 тысяч, но так и не выплатили. Кроме того, он добавил, что, согласно заданию, посылки нужно было отправить в Энгельс, Люберцы и Воронеж.

13 марта стало известно, что ФСБ пресекла серию терактов украинских спецслужб в отношении российских военных и госслужащих.

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