ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих России

Сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на участников спецоперации (СВО) и российских госслужащих, которым по указанию спецслужб Украины должны были прислать посылки с бомбами. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным спецслужбы, при досмотре почтовых отправлений в аэропорту Челябинска были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. Устройства должны были сработать при открытии.

Адресатами были военнослужащие и представители властей в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Посылки отправил гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, он задержан.

«В ходе осмотра места закладки схронов в Челябинске обнаружен еще один тайник, из которого изъяты четыре аналогичных СВУ, предназначавшиеся военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях», - пояснили в ФСБ.

Уголовное дело расследуется по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт).

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Были задержаны граждане России и Украины, у них изъяли самодельную бомбу и поддельные паспорта. Украинские кураторы поручили им заложить взрывное устройство в Сретенском монастыре в Москве. После убийства митрополита исполнители собирались покинуть Россию.