Экс-глава Суджанского района Богачев ранен в Курской области

Бывший глава Суджанского района Александр Богачев, ныне занимающийся волонтерской деятельностью, получил ранение в Курской области. Эту информацию он подтвердил RT.

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«Действительно получил ранение», - сказал он.

Однако подробности инцидента, включая место, время и причины произошедшего, он не сообщил. Богачев также добавил, что его самочувствие в настоящее время хорошее.

Богачев покинул пост главы Суджанского района в начале декабря прошлого года. Этому предшествовала критика со стороны тогдашнего губернатора Курской области Алексея Смирнова относительно недостаточного взаимодействия с гражданами, переселенными из приграничных территорий.