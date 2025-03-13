В Тамбовской области упали три украинских БПЛА

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали в Тамбовской области вне населенных пунктов.

Информация о погибших и пострадавших не поступала, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Евгений Первышов.

"Сегодня утром три украинских БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - написал он.

Первышов отметил, что для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства.