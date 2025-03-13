В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Саратова и Волгограда. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отметим, что в этих аэропортах минувшей ночью уже вводились ограничения. В Волгограде они действовали с 23:10 мск до 6:00 мск, в Саратове — 22:30 мск до 2:30 мск. Также запрет на прием и выпуск воздушных судов ночью действовал в Калуге.

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников. 30 из них ликвидировали над Брянской областью, 25 — над Калужской. Еще по 6 сбили в Курской и Воронежской областях, по пять — в Ростовской и Белгородской областях.