Челябинка заявила об изнасиловании 12-летней дочери школьниками

Жительница Челябинска утверждает, что ее дочь-пятиклассница стала жертвой преступления против половой неприкосновенности, которое совершили ее сверстники. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, надругательство над ее 12-летней дочерью совершили два юноши, которые учатся в шестом и седьмом классах. Инцидент произошел два месяца назад, но матери потерпевшей стало известно о нем только сейчас. Она сразу обратилась в полицию.

Источник издания отметил, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста» УК РФ.

«Личности предполагаемых насильников установлены. Самый старший хулиган состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних», — уточнил собеседник СМИ.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.