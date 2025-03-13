В Аргентине задержали 150 участников акции протеста

Сотрудники полиции задержали 150 человек во время акции протеста в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщила в интервью телеканалу LN+ министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, пишет РИА Новости.

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По ее словам, ранения получили 15-17 полицейских.

«Многие из людей, пришедших на эту манифестацию, — болельщики, левые — пришли готовыми убивать», — сказала она.

Несколько тысяч человек протестуют в центре столицы Аргентины против реформ президента

12 марта в центре столицы Аргентины рядом со зданием конгресса прошла акция протеста. В ней приняли участие пенсионеры, требующие улучшения условий жизни, а также пришедшие их поддержать футбольные болельщики. Около двух тысяч человек собрались на площади и прилегающих улицах, выражая недовольство низкими пенсиями и высокой стоимостью жизни.

Почти сразу после начала манифестации начали происходить столкновения с полицией, которые вскоре переросли в беспорядки. Молодые люди забросали правоохранителей палками, бутылками и камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Протестующие пытались возводить баррикады, подожгли полицейский автомобиль и мусорные баки.

До этого французская полиция применила слезоточивый газ на акции феминисток по случаю Международного женского дня в Париже. 8 марта на Площади Республики несколько десятков тысяч человек собрались на акцию, организованную некоммерческими организациями и профсоюзами. Во время демонстрации радикальные протестующие забросали петардами и фейерверками отряды полиции, начались стычки. Правоохранительные органы в ответ применили в отношении манифестантов слезоточивый газ. По оценкам НКО, в акции участвовали до 120 тысяч человек.

Ранее в Париже прошла акция протеста против вовлечения Франции в конфликт на Украине.