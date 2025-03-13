Организатора диверсий в интересах ГУР Украины осудили на 14 лет

Жителя Московской области Артема Чернова, признавшего вину в организации четырех диверсий на территории России в 2023 году в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Московский областной суд.

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Отмечается, что 3 года Чернов должен провести в тюрьме, а остальные 11 лет — в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого, в качестве дополнительного наказания назначено ограничение свободы на 1,5 года.

Подсудимый полностью признал вину. Чернов сообщил, что у него имелась политическая ненависть к действующей власти, а также отрицательное отношение к специальной военной операции (СВО), и он вступил в сговор с агентом ГУР Украины.

Ранее в Воронеже арестовали мужчину за передачу данных Службе безопасности Украины (СБУ). В 2024 году 33-летний мужчина по своей инициативе установил контакт с сотрудниками СБУ и передал им информацию о деятельности режимного военного объекта.