В Калуге, Саратове и Волгограде ввели ограничения на работу аэропортов

Три российских аэропорта временно ограничили прием и отправку самолетов. Речь идет о калужском аэропорте Грабцево, саратовском Гагарине и воздушной гавани в Волгограде - Гумрак.

Как пояснили в Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC), Саратов (Гагарин; UWSG), Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», - сообщил представитель ФАВТ Артем Кореняко.

Уточняется, что аэропорт Грабцево ограничил работу с 21:12 по московскому времени, саратовский Гагарин - с 22:30, а Гумрак - с 23:10.