В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар на объекте инфраструктуры

На одном из объектов инфраструктуры в Воронежской области начался пожар после падения на него беспилотника. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

«По уточненным данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. Идет тушение, оперативные службы находятся на месте», — написал Гусев.

Ранее глава Воронежской области сообщал, что в результате атаки БПЛА оказались повреждены два объекта инфраструктуры. Однако позже стало известно, что информация о повреждении второго объекта не подтвердилась.