В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Калуги и Саратова. Об этом в Росавиации Артем Кореняко.

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Уточняется, что данная мера была принята с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее Калужская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор российского региона Владислав Шапша указал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона в Дзержинском районе. По словам главы области, сейчас на месте происшествия работает оперативная группа. Предварительно, пострадавших нет.