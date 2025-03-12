На Кубе утонули двое российских туристов

Двое российских туристов утонули в Атлантическом океане на Кубе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в среду, 12 марта, около 20:00 мск на пляже в Варадеро. Спасатели смогли достать тела туристов, но откачать их не удалось.

С утра на берегу был жёлтый флаг, который предупреждает о сильных волнах. После случившегося его поменяли на красный (купание запрещено), уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года кубинский спасатель Дариан Оскар Леонард Пино ценой своей жизни спас четырех русских туристов.

Россияне не обратили внимание на запретительный флаг, влезли в бушующий океан и начали тонуть. Молодой спасатель оттащил туристов поближе к берегу, но сил на то, чтобы выбраться самому, у него не осталось.