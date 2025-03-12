В Новой Москве горит производственно-офисное здание

В деревне Милюково в Новой Москве горит двухэтажное производственно-офисное здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже здания, а затем огонь перешел на кровлю. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

«Предварительно, пострадавших нет», — говорится в тексте.

На месте работают порядка 40 сотрудников и девять единиц техники.

На данный момент открытое горение удалось ликвидировать, пожранные тушат отдельные очаги возгорания, проливают и разбирают конструкции.